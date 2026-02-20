"Қарағанды-Шідерті" жолындағы апат: 65 жастағы жолаушы қаза тапты
Екі көліктің жүргізушісі ауруханаға жеткізілді.
Бүгiн 2026, 17:52
«Қарағанды-Шідерті» жолында екі көлік соқтығысып, жолаушы қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгін сағат 13:40 шамасында «Қарағанды-Шідерті» автожолының 928-шақырымында «ВАЗ 2114» және «Kia Sportage» автокөліктерінің қатысуымен жол-апаты болды.
Жол-көлік оқиғасының салдарынан «ВАЗ 2114» автокөлігінің 65 жастағы жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. Екі көліктің жүргізушісі медициналық мекемеге жеткізілді. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталуда, - деп хабарлады Қарағанды облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Абай облысында ірі жол апатынан 4 адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды.
