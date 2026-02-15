Қарағанды облысының ауылдарында жаңа спорт нысандары ашылды
Соңғы жылдары өңірде спорт саласы қарқынды дамып келеді.
Қарағанды облысы Нұра ауданында дене шынықтырумен айналысатын тұрғындар саны артып келеді. Заманауи ауа тіректі спорт кешені, жабық хоккей корттары және спорт нысандарын қайта жабдықтау жұмыстарының қатарында жуырда Ахмет ауылында жаңа спорт клубы ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұнда жекпе-жек, бокс және қазақша күрес бойынша жаттығулар өтеді.
Зал «Батыр боламын» қоғамдық қорының қолдауымен жабдықталды: бокс қаптары, татамилер, қолғаптар және өзге де құрал-жабдықтар сатып алынды.
Ғимаратты дайындау және жөндеу жұмыстарына жергілікті кәсіпкерлер атсалысты.
Жаңа клуб тек жаттығу өткізетін орын ғана емес, сонымен қатар жастардың бойында тәртіп, табандылық пен еңбекқорлықты қалыптастыратын, жауапкершілік пен отансүйгіштік сезімді тәрбиелейтін алаңға айналады. Мұнда балалар, жасөспірімдер және ересектер тұрақты түрде спортпен шұғылданып, денсаулықтарын нығайта алады, — деді Нұра ауданының әкімі Бақытжан Мұқанов.
Соңғы жылдары ауданда спорт саласы қарқынды дамып келеді. Аудан орталығында заманауи ауа тіректі спорт кешені ашылды. Нұра кентінде және Шахтёрское ауылында жабық хоккей корттары пайдалануға берілді. Бұл нысандар бүгінде балалар мен жастардың, сондай-ақ белсенді өмір салтын ұстанатын тұрғындардың сүйікті орнына айналды. Сонымен қатар жұмыс істеп тұрған спорт ғимараттары заманауи спорттық құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз етілуде.
