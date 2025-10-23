Қарағанды облысында ЖИ және STEM-зертханасы бар мектеп ашылды

Республика күні қарсаңында Шет ауданының Сәкен Сейфуллин атындағы кентінің тұрғындары үлкен қуанышқа кенелді – мұнда «Келешек мектебі» ұлттық жобасы аясында жаңа заманауи мектеп өз есігін айқара ашты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық әкімдіктің мәліметінше, 300 орынға арналған білім ордасында оқушылардың жан-жақты дамуына және сапалы білім алуына барлық мүмкіндік жасалған.
Кең әрі жарық кабинеттер заманауи, эргономикалық жиһазбен жабдықталған. Мұнда асхана, кітапхана, акт және спорт залдары бар.
Сондай-ақ STEM-зертхана, жаратылыстану-математикалық бағыттағы сыныптар, робототехника мен графикалық дизайн кабинеттері, түрлі үйірмелерге арналған арнайы бөлмелер жұмыс істейді.
Мектепке жасанды интеллект технологиясымен жабдықталған 22 интерактивті тақта орнатылған.
Білім ордасы қауіпсіздік тұрғысынан да заманауи талаптарға сай. Мұнда полициямен тікелей байланыс орнатуға арналған дабыл түймелері қойылған. Олар бейнекамералармен жабдықталған, бұл төтенше жағдайда ахуалды жедел анықтап, тез әрекет етуге мүмкіндік береді.
Қымбатты балалар! Бүгін сіздердің алдарыңызда үлкен мүмкіндіктердің есігі ашылды. Бұл мектеп сіздердің армандарыңыздың бастауына айналсын. Ізденімпаз, білімге құштар, отанын сүйетін ұрпақ болып өсіңіздер. Біз ұстаздар мен ата-аналардың еңбегін жоғары бағалаймыз – ол еліміздің болашағының берік іргетасы. Баршаңызды Республика күнімен және жаңа мектептің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын! Бұл білім ордасы өскелең ұрпақтың нағыз білім мен тәрбие ошағына айналсын, – деді салтанатты шарада сөз сөйлеген облыс әкімі Ермағанбет Бөлекпаев.
Оқушылар жаңа мектеппен танысып, алғашқы сабақтарын бастап кетті.
Осындай жаңа мектепте оқу мүмкіндігі туғанына өте қуаныштымын. Біз бұл сәтті ұзақ күттік. Барлық кабинеттерді аралап шықтық. Маған әсіресе би сыныбы қатты ұнады – тура фильмдегідей, – дейді 9-сынып оқушысы Нұрай Ермекова.
Жаңа жабдықтармен ұстаздар да танысып жатыр.
Біздің еңбек кабинеті өте жақсы жарақталған. Мұнда темір және ағаш шеберханалары, заманауи құрал-жабдықтар мен презентациялар жасауға арналған цифрлық технологиялар бар. Енді оқушылардың еңбек сабағына деген қызығушылығы бұрынғыдан да артады деп сенемін. Шынымды айтсам, мектебімізде осындай заманауи техника болады деп ойламаппын. Енді біз де жаңа технологияларды меңгеріп, балаларға үйрететін боламыз, – дейді бейнелеу өнері және еңбек пәнінің мұғалімі Көмекбай Түсіпбеков.
Білім саласының ардагері Айнагүл Түсіпбекова 40 жыл бойы мектепте еңбек еткен. Қазір ол ата-аналар комитетінің төрайымы. Екі немересі осы жаңа мектепте оқиды. Ардагердің айтуынша, жаңа оқу ордасы сапалы білім алуға барлық жағдай жасайды.
Мектептің ерекшелігі – бастауыш және жоғары сыныптарға арналған бөлек блоктардың болуы.
Ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін де барлық жағдай қарастырылған: бірінші және екінші қабатты байланыстыратын лифт орнатылған.
Кентімізде осындай заманауи мектептің ашылғанына бәріміз өте қуаныштымыз. Бұрын бұл – тек арман болатын. Енді міне, мектебіміз барлық заманауи білім стандарттарына толық сәйкес келеді. Әсіресе бастауыш сыныптарға арналған кабинеттер өте ыңғайлы. Педагогикалық құрам толық жасақталған, – дейді Сәкен Сейфуллин атындағы тірек мектебінің (ресурстық орталықтың) директоры Алма Әбеуова.
Мектеп аумағы да абаттандырылған: футбол, волейбол, баскетбол және хоккей алаңдары, сондай-ақ воркаут аймағы бар.
Ауылдық жерлердегі білім беру нысандарын жаңғырту бағдарламасы жүйелі түрде жалғасуда.
Шет ауданының Ақск-Аюлы ауылында да «Келешек мектебі» жобасы бойынша жаңа мектептің құрылысы жүріп жатыр.
Соңғы екі жылда Қарағанды облысында жеті жаңа мектеп салынды, оның төртеуі дәл осы бағдарлама аясында іске асырылған.