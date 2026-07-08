Қарағанды облысында төрт жыл бойы лицензиясыз темір рудасын өндіргендер сотталды
Нәтижесінде мемлекетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген.
Қарағанды облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы қадағалау қызметі барысында пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактілерін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осы фактілер бойынша Қарағанды облысының арнайы прокурорлары сотқа дейінгі тергеу жүргізді. Облыста кәсіпорындардың бірі төрт жыл бойы темір рудасын лицензиясыз заңсыз өндіріп, оны шетелге шығарғаны анықталды.
Нәтижесінде мемлекетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген. Үш күдікті қамауға алынып, 360 млн теңгеден астам мүлікке тыйым салынды.
Аталған қылмыстық іс бойынша прокуратура органдары мемлекеттік айыптауды қолдады.
Қарағанды облысының Шет аудандық сотының қарауының нәтижесінде үш сотталушы жер қойнауын заңсыз пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімдерге бас бостандығынан айыру жазасына кесілді.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Ең оқылған:
- +41°C-қа дейін ыстық және нөсер жаңбыр: Синоптиктер ауа райы туралы ескертті
- Атырау облысында Жайыққа батып кеткен 13 жасар баланы іздеу жалғасуда
- Студенттер мен жұмысшыларды қорқытқан: Павлодар облысында бопсалаумен айналысқан топ ұсталды
- Президент Бас прокурорды тағайындады
- Трамп Иранның инфрақұрылымына соққы беруі мүмкін екенін мәлімдеді