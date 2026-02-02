Қарағанды облысында Конституция жобасын талқылау басталды

Қарағанды облысының әкімдігінде жаңа Конституция жобасының негізгі мәселелері талқыланды. Өзгерістер адам құқықтары, билік жүйесін құру және өңірлердің жұмыс істеу ережелерін жетілдіруге бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекпаевтың айтуынша, жаңа Конституцияда халық егемендіктің жалғыз көзі және тасымалдаушысы екендігі нақтыланды.
Президент, Құрылтай және вице-президент өкілеттіліктерінің айқын құрылымы беріледі. Сондай-ақ мемлекеттің зайырлы сипатының мәртебесі бөлек белгіленгенін атап өткім келеді. Жергілікті өзін – өзі басқару органдары үшін жұмыстың нақты негіздері мен құралдары көрсетіліп, жұмыс нәтижесі үшін нақты жауапкершілік қарастырылған, - деді ол.
Әкімнің сөзінше, Конституцияда адам құқықтары мен бостандықтары алғаш рет мемлекеттің басымдығы деп аталып, оның кіріспе бөлігі айтарлықтай күшейтіліп, қайта қаралды.
Біздің мемлекеттілігіміздің іргетасы болып табылатын бірлік, ынтымақтастық, этносаралық және конфессияаралық келісім атап өтіледі. Әділеттілік, заң және тәртіп, табиғатқа ұқыпты қарау принциптері Конституция деңгейінде бекітілген. Сондай-ақ әрбір қазақстандықтың жанына жақын құндылықтардың бағдарлары берілген. Жаңа редакция жергілікті билік пен азаматтық қоғам институттарының рөлін күшейтіп, тұрғындарға шешім қабылдауға көбірек мүмкіндік береді. Конституция жобасы көпшілік алдында талқыланып, пікірлер мен ұсыныстар айтылады. Бұл үшін менің өкімім бойынша депутаттардың, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер мен сараптамалық қоғамдастық өкілдерінің қатысуымен облыстық түсіндіру тобы құрылды. Ауқымды талқылау барлығымыз үшін маңызды құжаттың мәнін ұғынуға мүмкіндік береді, - деді ол.