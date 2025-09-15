Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қарағанды облысында арнайы операция кезінде 17 адам ұсталды

Бүгiн, 09:07
239
Қарағанды облысы ПД
PHOTO
Фото: Қарағанды облысы ПД

Қарағанды облысында дизель отынын ұрлаудың ауқымды схемасы әшкереленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Қарағанды облысында құқық қорғау органдары дизель отынын теміржолдың жылжымалы құрамынан жүйелі түрде ұрлап келген қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойды.

Арнайы операцияны Қарағанды облысы Полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері ҰҚК облыстық департаменті және Көліктегі полиция департаментінің Қарағанды-Сұрыптау Желілік полиция бөлімімен бірлесіп, Қарағанды облысы көлік прокуратурысының қолдауымен жүргізді.

Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде дизель ұрлығына қатысты 28 дерек құжатталды. 17 күдікті қолға түсіп, олардың заңсыз әрекеттеріне қатыстылығы тексерілуде. Тінту барысында, шамамен 500 келі дизель отыны, жанармай тасымалдауға арналған бос канистрлер, 2017 жылы Ресей ІІМ-де жоғалған ретінде тіркелген атыс қаруы, 26 дана оқ-дәрі, 7 ұялы телефон және есірткі заттары тәркіленді, - деп хабарлады Қарағанды облысының ПД баспасөз қызметі. 

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.

