Армян күштері Қарабақ пен оған іргелес аудандарда шамамен 30 жылға созылған оккупация кезінде орнатқан миналар Екінші Қарабақ соғысынан кейін бес жылдан астам уақыт өтсе де, адамдардың өміріне қауіп төндіріп, өңірді қалпына келтіру жұмыстарын баяулатып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
2020 жылғы 10 қарашада Екінші Қарабақ соғысы аяқталғаннан бері 261 мың гектар аумақ тазартылған.
Жұмыс барысында шамамен 182 мың жарылмаған оқ-дәрі, 41 мыңнан астам жаяу әскерге қарсы және 23 мыңнан астам танкке қарсы мина залалсыздандырылған.
Соғыс аяқталғаннан бері оккупация кезінде армян күштері орнатқан миналардың жарылуынан Әзербайжанның 72 азаматы қаза тауып, 349 адам жарақат алған.
Миналарды толық тазарту шамамен 30 жылға созылуы мүмкін
Аумақтарды миналау халықаралық гуманитарлық құқықтың негізгі нормаларын, соның ішінде 1949 жылғы Женева конвенцияларын өрескел бұзу болып саналады. Армения халықаралық келісімдерді бұза отырып, оккупацияланған аудандарды бақылауда ұстау үшін жүздеген мың мина орнатқан.
Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев аумақты миналардан толық тазарту шамамен 30 жыл уақыт алып, 25 млрд доллар қажет ететінін мәлімдеді. Оның айтуынша, Әзербайжан аумағының шамамен 12%-ы 1,5 млн минамен және саны белгісіз жарылмаған оқ-дәрімен ластанған.
Миналардан тазарту жұмыстарын Әзербайжанның минадан тазарту агенттігі (ANAMA) Әзербайжан Қарулы күштерінің инженерлік бөлімшелерімен бірлесіп жүргізіп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігі мен Шекара қызметі қолбасшылығы да қолдау көрсетуде.
Жергілікті жерде жұмыс істеу үшін Түркияның ASFAT компаниясы өндіріп, Әзербайжанға берген 20 MEMATT мина тазарту техникасы белсенді қолданылып жатыр.