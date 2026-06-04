Қара уылдырық саудасы: Мұнайлы ауданында 38 жастағы ер адам ұсталды

Қара уылдырықты заңсыз сақтаған.

Бүгiн 2026, 12:38
АВТОР
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Маңғыстау облысының ПД Бүгiн 2026, 12:38
Бүгiн 2026, 12:38
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Фото: Маңғыстау облысының ПД

Маңғыстау облысында қара уылдырықты заңсыз сақтау дерегі анықталды.

«Браконьер» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Маңғыстау облысы Полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері қара уылдырықты заңсыз сақтады деген күдікпен 38 жастағы ер адамды ұстады.

Жедел іс-шаралар барысында Мұнайлы ауданы аумағында жалпы салмағы 5 келіден асатын қара уылдырық салынған ыдыстар тәркіленді. Аталған дерек бойынша сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлар түрлерімен, сондай-ақ олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, - деп хабарлады Маңғыстау облысының ПД баспасөз қызметі. 

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Еске салайық, бұған дейін прокуратура заңсыз балық сатып алғандар да жауапқа тартылатынын ескертті

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