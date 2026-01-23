Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қар, жаңбыр, жел: Қазақстанда сенбі күні ауа райы қандай болады?

Бүгiн, 17:22
©BAQ.KZ архиві/ Артём Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Артём Чурсинов

Елімізде 24 қаңтар, сенбі күні жауын-шашынды және қолайсыз ауа райы сақталмақ, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қазақстан аумағының көп бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты қар жауады. Елдің оңтүстік-батысында күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі, - делінген синоптиктердің хабарламасында.

Сонымен қатар, республика бойынша тұман, жергілікті бұрқасын, оңтүстік-батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарында тұзды мұздақ, ал батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде желдің күшеюі болжануда.

