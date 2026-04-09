Қар, жаңбыр мен найзағай: 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды

«Қазгидромет» тұрғындарды ауа райына бейімделуге, таулы және қауіпті аймақтарда сақтық шараларын қабылдауға шақырады.

Бүгiн 2026, 02:34
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Фото: BAQ.KZ архиві

Қазақстанның 17 өңірі мен үш мегаполисіне бүгін, 9 сәуірде ауа райы туралы дауылдық ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Күндіз батыс пен оңтүстікте, сонымен қатар Абай облысында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде және таңертең кей өңірлерде тұман болады. Желдің екпіні 15–20 м/с жетуі мүмкін, ал кей жерлерде өрт қаупі жоғары.

Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Түркістан және басқа облыстардың таулы аудандарында жаңбыр, қар жаууы және найзағай болуы ықтимал.

Наверх