Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

"Қар аралас жаңбыр жауады". 23 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Бүгiн, 22:24
unsplash.com
Фото: unsplash.com

"Қазгидромет" РМК еліміз бойынша 2025 жылғы 23 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстанның солтүстігінде, күндіз орталығында жексенбіде тұрақсыз ауа райы сақталып, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, – деп жазылған синоптиктердің болжамында.

Еліміздің солтүстігінде жаяу бұрқасын жүріп, солтүстік пен шығыста көктайғақ болады деп болжанады.

Еліміздің қалған бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республикамыздың басым бөлігінде тұман түседі, солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстікте жел екпін алады деп болжанады.

