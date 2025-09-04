Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қапшағайда қайықтан құлап кеткен ер адам төрт күннен бері табылмай жатыр

Бүгiн, 11:17
204
ТЖД
Фото: ТЖД

Алматы облысының құтқарушылары Қапшағай су қоймасында қайықтан құлап кеткен ер адамды іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Оқыс оқиға 31 тамыз күні сағат 15:00 шамасында болған. “112” қызметіне Қапшағай су қоймасының 9-шы насос станциясы маңында қайық аударылғаны туралы хабар түскен. Қайықтағы екі ер адамның бірі жағаға жүзіп шыққан, екіншісі шамамен 400 м қашықтықта жоғалып кеткен.

Оқиға орнына Алматы облысы ТЖД құтқарушылары жедел жетіп, іздестіру жұмыстарына жүзу құралдары мен сүңгуірлер жұмылдырылды. Ауа райының қолайсыздығына және аумақтың үлкендігіне қарамастан, іздестіру жалғасуда, – делінген Алматы облысы ТЖД хабарламасында.

Іздеу жұмыстарына 17 құтқарушы, 3 техника, 4 жүзу құралы, дрон және “Эхолот” тартылған.

