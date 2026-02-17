Қаңтар қорытындысы: Қазақстанда жылдық инфляция 12% деңгейінде тұрақтады
Баға өсімінің баяулауы елдің 11 өңірінде тіркелген, 8 өңірде керісінше жеделдеген, ал бір өңірде инфляция деңгейі өзгеріссіз қалған.
2026 жылғы қаңтарда Қазақстанда жылдық инфляция 12,2%-ды құрады. Бұл көрсеткіш 2025 жылғы желтоқсандағы 12,3%-бен салыстырғанда сәл төмендеген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық банктің мәліметінше, баға өсімінің баяулауы елдің 11 өңірінде тіркелген, 8 өңірде керісінше жеделдеген, ал бір өңірде инфляция деңгейі өзгеріссіз қалған.
Қаңтар айында азық-түлік тауарларының бағасы жылдық мәнде 12,9%-ға өсті. Ал 2025 жылғы желтоқсанда азық-түлік бағасының өсімі 13,5% болған. Азық-түлік ең көп қымбаттаған өңір – Ұлытау облысы (+16,2%), ал ең төмен өсім Ақтөбе облысында (+11,3%) тіркелген.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы жылдық есепте 11,7%-ға артты. Бұл 2025 жылғы желтоқсандағы 11,1%-дан жоғары. Баға өсімі бойынша Ақмола облысы көш бастады (+13,4%), ал ең төмен көрсеткіш Батыс Қазақстан облысында (+8,0%) байқалды.
Ақылы қызметтер бағасының жылдық өсімі 12% деңгейінде өзгеріссіз қалды. Дегенмен Маңғыстау облысында қызмет құнының өсуі орташа көрсеткіштен айтарлықтай төмен – 9% болды.
Ел бойынша айлық инфляция қаңтарда 1,0%-ды құрады. Бұл баға өсімінің біртіндеп тұрақтану үрдісін растайды.
Қорытындылай келе, азаматтардың шығынына қысым сақталғанымен, желтоқсанмен салыстырғанда жылдық инфляцияның аздап баяулауы байқалады.
