Баға өсімінің баяулауы елдің 11 өңірінде тіркелген, 8 өңірде керісінше жеделдеген, ал бір өңірде инфляция деңгейі өзгеріссіз қалған.

2026 жылғы қаңтарда Қазақстанда жылдық инфляция 12,2%-ды құрады. Бұл көрсеткіш 2025 жылғы желтоқсандағы 12,3%-бен салыстырғанда сәл төмендеген, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ұлттық банктің мәліметінше, баға өсімінің баяулауы елдің 11 өңірінде тіркелген, 8 өңірде керісінше жеделдеген, ал бір өңірде инфляция деңгейі өзгеріссіз қалған.

Қаңтар айында азық-түлік тауарларының бағасы жылдық мәнде 12,9%-ға өсті. Ал 2025 жылғы желтоқсанда азық-түлік бағасының өсімі 13,5% болған. Азық-түлік ең көп қымбаттаған өңір – Ұлытау облысы (+16,2%), ал ең төмен өсім Ақтөбе облысында (+11,3%) тіркелген.

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы жылдық есепте 11,7%-ға артты. Бұл 2025 жылғы желтоқсандағы 11,1%-дан жоғары. Баға өсімі бойынша Ақмола облысы көш бастады (+13,4%), ал ең төмен көрсеткіш Батыс Қазақстан облысында (+8,0%) байқалды.

Ақылы қызметтер бағасының жылдық өсімі 12% деңгейінде өзгеріссіз қалды. Дегенмен Маңғыстау облысында қызмет құнының өсуі орташа көрсеткіштен айтарлықтай төмен – 9% болды.

Ел бойынша айлық инфляция қаңтарда 1,0%-ды құрады. Бұл баға өсімінің біртіндеп тұрақтану үрдісін растайды.

Қорытындылай келе, азаматтардың шығынына қысым сақталғанымен, желтоқсанмен салыстырғанда жылдық инфляцияның аздап баяулауы байқалады.

