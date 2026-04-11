Қалдықтан кәсіпке: Түркістан облысының тұрғыны қоқыстан табыс тауып отыр
Кәсіпкер қоқысты бөлек жинауға арналған алғашқы контейнерлерді өз ауласына орнатты.
Түркістан облысы Ақсу ауылының тұрғыны Владислав Голярко қалдық көлемін азайтып қана қоймай, тұрақты бизнес қалыптастыруға мүмкіндік берген экологиялық жобаны іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бастама Жаһандық экологиялық қор мен Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы бөлген шағын гранттың арқасында жүзеге асқан. Алынған қаржыға кәсіпкер алғашқы қоқысты бөлек жинауға арналған контейнерлерді өз ауласына орнатқан.
Жүйе қарапайым әрі тиімді болып шыққан: ауыл тұрғындары пластик, шыны және қағазды сұрыптап бөледі, содан кейін қалдықтар қайта өңдеуге жіберіледі. Шикізат тазартылып, престеліп, қайта өңдеуші кәсіпорындарға өткізіледі. Оның үстіне түскен табыстың бір бөлігі қайтадан ауыл тұрғындарына қайтарылады, ал олар бұл қаражатты қайда жұмсауды өздері шешеді.
Уақыт өте келе жоба ауқымы кеңейген. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін мобильді сервис енгізілген: такси шақырғандай, пайдаланушылар сұрыпталған қоқыстың суретін жіберіп, мекенжайын көрсетеді, содан кейін қалдықтар жедел түрде алып кетіледі.
Бүгінде жүйеге шамамен 1 000 отбасы, 200-ге жуық кәсіпорын және 11 мектеп қосылған. Өндірістік цехта 12 адам жұмыс істейді, ал қайта өңделетін шикізат көлемі жылына 300 тоннадан асады.
Владислав Голярконың жобасы жергілікті бастаманың ауқымды экологиялық қозғалысқа айналып, қоғамға нақты пайда әкеле алатынының жарқын үлгісіне айналды.
