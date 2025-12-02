Путин АҚШ өкілдерімен Украинадағы бейбіт жоспарды талқылады

Бүгін, 2 желтоқсанда Кремльде Ресей президенті Владимир Путин АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Уиткоф пен Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнермен кездесті. Кездесуге Путиннің сыртқы саясат жөніндегі көмекшісі Юрий Ушаков, Президенттің өкілетті өкілі Кирилл Дмитриев және аудармашылар қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Кездесу барысында Трамп әкімшілігі Украинадағы соғысты тоқтатуға бағытталған бейбіт келісім жобаларын ұсынды. Путин еуропалық тараптың ұсыныстарын Ресей үшін қолайсыз деп бағалап, егер Еуропа Ресеймен соғысуға шешім қабылдаса, ол тез аяқталатынын ескертті. Сонымен қатар, Ресейдің Қара теңіздегі флотына дрон шабуылдарына жауап ретінде Украинаға теңіз қатынасын шектеу мүмкін екенін айтты.
Путин бейбіт келіссөздерге дайын екенін білдірсе де, Украина келісімге келмесе, Ресей әскерлерінің алға жылжуы мүмкін екенін айтты. АҚШ-тың жобалары Мәскеудің негізгі талаптарына сәйкес келетінін, оның ішінде Украина НАТО-ға кірмеуі, армиясын шектеу және Ресейдің Қырым мен Донбасты бақылауы сияқты тармақтарды қамтитынын хабарлады.
Украина президенті Владимир Зеленский келіссөздердің нәтижесі ашық және әділ болуы керегін айтты. Қақтығыс 2022 жылдан бері жалғасып келеді және қазіргі уақытта Ресей Украина аумағының 19%-ын бақылауда ұстап отыр. Соғыс құрбандары саны 1,2 миллион адамға жеткен, ал елді мекендерде үлкен қиратулар болған.
Бұл кездесу Ресей мен АҚШ арасындағы Украина дағдарысын бейбіт жолмен шешуге бағытталған соңғы талпыныстардың бірі болып отыр.