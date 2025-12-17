"ПСЖ" футбол клубы Мбаппеге 60 млн еуро төлеуге міндеттелді

Францияда Париждегі еңбек соты «Пари Сен-Жермен» клубын бұрынғы шабуылшысы Килиан Мбаппеге 60 млн еуро көлемінде төлем жасауға міндеттеді, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC Sport-қа сілтеме жасап.
Сот шешімі 2024 жылдың сәуірінен маусымына дейін үш ай бойы төленбеген жалақы, сондай-ақ этикалық сәйкестік сыйлығы мен келісімшартқа қол қою бонусын төлеуді мойындады.
Мбаппе Real Madrid-қа ауысқанға дейін ПСЖ-де жеті жыл ойнады және клуб тарихындағы ең үздік бомбардир болды (308 матчта 256 гол). Алайда сот Мбаппенің сұраған 263 млн еуроның тек бестен бір бөлігін ғана қанағаттандырды.
Клуб сот шешіміне апелляция беру құқығын сақтап қалды, ал Мбаппе өкілдері бұл шешім кәсіби футболда еңбек заңнамасының бәріне бірдей қолданылатынын растайды деп мәлімдеді.