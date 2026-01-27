Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Психолог бақытты некені қалай құруға болатынын айтты

Бүгiн, 09:25
©BAQ.KZ архиві/ Артём Чурсинов
Отбасылық психолог Дарья Сальникова берік қарым-қатынастың негізі – психологиялық қауіпсіздік сезімі екенін түсіндірді. Яғни серіктестер бір-бірінің жанында өз болмысын жасырып қалмай, бір-біріне сүйене алуы маңызды. Бұл туралы BAQ.KZ «Известия» басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

Жақындық адамды өзгертуге тырысудан емес, оны қандай болса, сол қалпында қабылдаудан басталады, - деп атап өтті маман.

Сальникованың айтуынша, тұрмыстық және эмоциялық қырларды бөліп қарау да аса маңызды: ерлі-зайыптылардың кездесуге, ортақ қызығушылықтарға және ата-аналық міндеттерден тыс өмірге уақыты қалуы керек. Сонымен қатар жеке кеңістікті, хоббиді және қарым-қатынас ортасын сақтау да қажет, себебі адамның өз ісіне беріліп, «көзінің жануы» оны тартымды етеді.

Қарым-қатынасқа қатысты әмбебап ережелер жоқ: егер бірге өмір сүру жеке-жеке өмір сүргеннен субъективті түрде жақсы болса, онда мұндай одақ үйлесімді деп саналады, - дейді психолог.

Сол күні сексолог Елена Перелыгина да пікір білдіріп, ерлі-зайыптылар арасындағы жас айырмашылығы екі-үш жыл болғаны тиімді екенін айтты. Оның пікірінше, бұл өзара түсіністік пен ортақ қызығушылықтардың қалыптасуына ықпал етіп, некені үйлесімді етеді.

