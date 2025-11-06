Президенттік кадрлық резервке кімдер енгені белгілі болды

Президенттік жастар кадрлық резервіне кімдер енгені белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Президенттік жастар кадрлық резервіне 50 жас маман қабылданды. Іріктеу кезеңі аяқталып, қорытындысы бойынша 150 үміткердің ішінен 50 маман резервке енді. Олардың барлығымен әңгімелесу қазан айында өткен.
Президенттік жастар кадр резерві сайтында хабарланғандай, резервке үміткерлерге қойылған талаптар бойынша, олардың жасы 35-тен аспауы, Қазақстан азаматы болуы, жоғары білімі мен белгілі бір жұмыс тәжірибесі болуы және қазақ тілін В1 деңгейінен төмен емес деңгейде меңгеруі қажет.
Президенттік жастар кадрлық резервіне енген мамандар мемлекеттік қызметтің "А" корпусының саяси және әкімшілік лауазымдарына, сондай-ақ "Б" корпусының басшылық қызметтеріне тағайындалу мүмкіндігіне ие болады.
Резервте болу мерзімі – үш жыл.
Президенттік жастар кадр резервіне қабылданған адамдардың тізімі:
"Агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау" бағыты бойынша
1. Абдильдина Камилла Манапқызы
2. Аймұрзаев Бағлан Мұхтарұлы
3. Ануарбекова Алмагүл Бауыржанқызы
4. Әбдрахым Саида Ғабитқызы
5. Жалғабай Дәурен Сәбитұлы
6. Желеубаев Әбдірәсіл Серікұлы
7. Қадырбаева Әсел Қанатқызы
8. Мүсрепова Айгүл Ілиясқызы
9. Тұрсағатов Дәурен Қуатбекұлы
"Әлеуметтік саясат, азаматтық қоғам" бағыты бойынша
1. Жампеисов Мақсат Дәулетқазыұлы
2. Ілиясов Ілияс Сағатуллаұлы
3. Кенесбай Алмаз Абайұлы
4. Кенжебеков Ғалымжан Аманбайұлы
5. Қалимұратқызы Ұлжан
6. Қуандық Жасұлан Бостандықұлы
7. Сейфуллин Әділ Қуанышбекұлы
8. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы
9. Халбаев Ержан Әбдалыұлы
"Инфрақұрылымды, өнеркәсіпті дамыту және сауда саясаты" бағыты бойынша
1. Әбсадықов Айқожа Ахметжанұлы
2. Әлібаев Эльдар Құсайынұлы
3. Әшімов Данияр Есімғалиұлы
4. Жүніс Сәкен Рысқұлбекұлы
5. Жұрын Темір Алтайұлы
6. Мақсат Руслан Мақсатұлы
7. Сәрсенбай Ербол Жарқынбекұлы
8. Үтелов Сағи Мүрасұлы
"Сыртқы саясат және инвестициялар" бағыты бойынша
1. Даутов Бауыржан Серікұлы
2. Қазиев Әділбек Төлеубекұлы
3. Мұхамбетов Мейіржан Әбдіманапұлы
4. Нығманов Адай Ерболұлы
5. Олжабаев Сәкен Нұрланұлы
6. Омаров Даниял Қайратұлы
7. Садиров Айдос Аманқұлұлы
8. Шыназарова Толқынай Темірқызы
"Экономикалық және қаржылық саясат" бағыты бойынша
1. Бердібеков Дәурен Айдарұлы
2. Жақсатова Жансая Аманкелдіқызы
3. Канкин Рауан Тоқболатұлы
4. Махметова Алуа Нұрланқызы
5. Сақыбай Жұмажан Асқарұлы
6. Саметеева Дидара Абылайқызы
7. Сұлтанбек Нұржан Шәкәрімұлы
"Цифрландыру" бағыты бойынша
1. Бөлебаев Ербол
2. Дәуренова Жансая Дәуренқызы
3. Ержан Мағжан Қайратұлы
4. Жансеитова Ақжан Мұхтарқызы
5. Қамитова Самал Еркенқызы
6. Қожанов Мұрат Ғалиасқарұлы
7. Қуанышкереев Алматхан Алдирзаұлы
8. Өмірзақова Мәдина Қадыржанқызы
9. Сейлбек Жанғали Нұрғалиұлы