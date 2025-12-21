Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Президент Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты

Бүгiн, 20:18
94
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербург қаласында өткен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кезекті отырысына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Кездесуге Қазақстан Президентімен бірге Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин, Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенко, Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров, Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинян, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысты.

Президент Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты

Кеңес отырысында Еуразиялық экономикалық одақ жұмысының келесі жылы атқаратын негізгі міндеттері мен бағыттары талқыланды.

Президент Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты

Сонымен қатар жиынға қатысушылар ЕАЭО-ның қазіргі қызметіне байланысты бірқатар мәселе жөнінде пікір алмасты.

