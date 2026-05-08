Президент жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия құрамына өзгерістер енгізіледі
Мемлекет басшысы "құжатқа өзгеріс енгізу туралы" Жарлыққа қол қойды.
Бүгiн 2026, 20:22
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:22Бүгiн 2026, 20:22
90Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 19 наурыздағы № 1042 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы» Жарлыққа қол қойды.
Құжатқа сәйкес, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның құрамы жаңа редакцияда мазмұндалды.
Аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның құрамы осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын, - делінген құжат мәтінінде.
Сондай-ақ Жарлықта құжаттың қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізілетіні аталып өткен.
Құжатқа 2026 жылғы 8 мамырда Астанада қол қойылды.
Ең оқылған:
- Алматыда таңғажайып жағдай: Келіншек жүкті екенін босанатын күні ғана білген
- Жамбыл облысында бірнеше күннен бері іздестірілген ер адам табылды
- «Әділет» партиясы Мемлекет басшысының реформаларын қолдайтынын мәлімдеді
- "Сәлемдеме келді": Ақтөбеде алаяқтар тұрғынды несие алуға көндірмек болған
- Қосшыда ер адамды шатырдан түсіру үшін арнайы операция жүргізілді