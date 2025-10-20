Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Президент Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтты

Кеше, 22:51
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 20 қазанда көрнекті мәдениет қайраткері, "Отан" орденінің иегері Юрий Аравиннің дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақындарына көңіл айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекет басшысы өнертанушының қазақ фольклорлық және классикалық музыкасын дәріптеуге қосқан айрықша үлесін атап өтті, – делінген Ақорда хабарламасында.

Бұған дейін Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Юрий Аравиннің қазасы жайлы хабарлаған болатын.

