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  • Президент: Түркі өркениеті орталығын және дала өркениетін дәріптейтін «Мәңгілік Ел» орталығы құрылады

Президент: Түркі өркениеті орталығын және дала өркениетін дәріптейтін «Мәңгілік Ел» орталығы құрылады

30 Қазан 2026, 15:50
АВТОР
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Ақорда 30 Қазан 2026, 15:50
30 Қазан 2026, 15:50
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Фото: Ақорда

Түркі өркениеті орталығын және дала өркениетін дәріптейтін «Мәңгілік Ел» орталығы құрылады. Бұл туралы Президент Х парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

13-ші Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде сөйлеген сөзімде биыл Түркістанда өткен басқосуда Түркі өркениеті орталығын және дала өркениетін дәріптейтін "Мәңгілік Ел" орталығын құруды ұсынғанымды атап өттім. Қазір тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Түркі өркениетінің мұрасын сақтау жөніндегі конвенцияны тезірек қабылдау қажет деп санаймын, - деп жазды Президент Қасым-Жомарт Тоқаев. 

 

 

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