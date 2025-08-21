Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Президент тапсырмасы: Энергетика саласында ЖИ технологиялары қолданылуда

Бүгiн, 19:15
104
Бөлісу:
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Жаңғыртудың ең маңызды бағыты – заманауи цифрлық шешімдерді енгізу. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында салада жасанды интеллект технологиялары белсенді түрде қолданылуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов атап өткендей, электр энергетикасындағы ЖИ бар дрондар электр желілерін жедел диагностикалауға, ақауларды анықтауға және оның алдын алуға көмектеседі.

Жылу энергетикасында акустикалық резонансқа негізделген роботты кешендер құбырлардың күйін ішінен сканерлейді, бұл мақсатты жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Газ саласында есептегіштер көрсеткіштерін автоматты түрде танитын ЖИ көмекші табысты жұмыс істеуде, - деді Е.Ақкенженов.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Жар іздеймін". Психолог интернетте жар іздейтіндерге неге мән беру керегін айтты
Келесі жаңалық
"Жүргізуші ауыр халде": Ақтөбеде көлікте отырған жүргізушіге шабуыл жасалды
Өзгелердің жаңалығы