Президент қазақстандық боксшыларды құттықтады

Бүгiн, 18:50
151
Президент қазақстандық боксшыларды құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырханды бокстан Әлем чемпионы атануымен, сондай-ақ Назым Қызайбайды күміс жүлде, Виктория Графеева мен Елдана Тәліпованы қола жүлде иеленуімен құттықтады, - делінген хабарламада.

Президент спортшыларымыздың алдағы финалдық жекпе-жектеріне сәттілік тіледі.

Еске салайық, қазақстандық боксшылар Ливерпульде өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатында топ жарды. Санжар Тәшкенбай Әлем біріншілігінің чемпионы атанса, Назым Қызайбай күміс жүлдегер атанды.

