Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Назым Қызайбай бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды

Бүгiн, 17:49
101
Бөлісу:
ҰОК/Сали Сабиров
Фото: ҰОК/Сали Сабиров

Қазақстандық боксшы Назым Қызайбай Ливерпульде өтіп жатқан әлем біріншілігінің күміс жүлдегері атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Отандасымыз 48 келіге дейінгі салмақтың ақтық жекпе-жегінде үндістандық Минакшимен қолғап түйістірді.

Алғашқы раундта Минакши 4:1 есебімен басым түсті. Екінші кезең 3:2 есебімен Назым Қызайбайдың пайдасына аяқталды. Дегенмен төрешілердің шешімі бойынша үндістандық боксшы жеңіске жетті.

Осылайша, Назым Қызайбай (48 келіге дейін) Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы жүлдені салды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Санжар Тәшкенбай Әлем біріншілігінің чемпионы атанды
Келесі жаңалық
Колумбияда күшті жер сілкінісі тіркелді
Өзгелердің жаңалығы