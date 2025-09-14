Назым Қызайбай бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды

Қазақстандық боксшы Назым Қызайбай Ливерпульде өтіп жатқан әлем біріншілігінің күміс жүлдегері атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Отандасымыз 48 келіге дейінгі салмақтың ақтық жекпе-жегінде үндістандық Минакшимен қолғап түйістірді.
Алғашқы раундта Минакши 4:1 есебімен басым түсті. Екінші кезең 3:2 есебімен Назым Қызайбайдың пайдасына аяқталды. Дегенмен төрешілердің шешімі бойынша үндістандық боксшы жеңіске жетті.
Осылайша, Назым Қызайбай (48 келіге дейін) Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы жүлдені салды.