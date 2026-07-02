Президент Қазақстан Халық Кеңесіне қатысты Жарлыққа қол қойды

Жаңа Жарлық Қазақстан Халық Кеңесінің қызметіне қатысты маңызды нормаларды айқындайды.

Бүгiн 2026, 12:35
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 12:35
Бүгiн 2026, 12:35
16
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Халық Кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Жарлыққа қол қойды.

Еске сала кетейік, Қазақстан Халық Кеңесі – мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға азаматтық қоғамның қатысуын қамтамасыз ететін жоғары конституциялық консультативтік орган. Оның негізгі міндеттері – елдің ішкі саясаты бойынша жалпыұлттық диалогты дамыту, қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен қоғам арасындағы өзара іс-қимылды күшейту. Кеңес заң жобаларын ұсыну, қоғамдық талқылаулар өткізу және референдум өткізу туралы бастама көтеру құқығына ие. 

Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Ең оқылған:

Наверх