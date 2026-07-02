Президент Қазақстан Халық Кеңесіне қатысты Жарлыққа қол қойды
Жаңа Жарлық Қазақстан Халық Кеңесінің қызметіне қатысты маңызды нормаларды айқындайды.
Бүгiн 2026, 12:35
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Бүгiн 2026, 12:35Бүгiн 2026, 12:35
16Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Халық Кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Жарлыққа қол қойды.
Еске сала кетейік, Қазақстан Халық Кеңесі – мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға азаматтық қоғамның қатысуын қамтамасыз ететін жоғары конституциялық консультативтік орган. Оның негізгі міндеттері – елдің ішкі саясаты бойынша жалпыұлттық диалогты дамыту, қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен қоғам арасындағы өзара іс-қимылды күшейту. Кеңес заң жобаларын ұсыну, қоғамдық талқылаулар өткізу және референдум өткізу туралы бастама көтеру құқығына ие.
Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
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