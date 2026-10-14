Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Әзербайжанға барды
14 Қазан 2026, 19:19
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14 Қазан 2026, 19:1914 Қазан 2026, 19:19
126Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-саммитіне қатысу үшін Баку қаласына жұмыс сапарымен барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Баку әуежайынан Әзербайжан Премьер-министрінің орынбасары Самир Шарифов күтіп алды.
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