Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен келіссөз жүргізді

Бүгiн, 05:25
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен АҚШ Президенті Дональд Трамп келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Кездесудің егжей-тегжейлі ақпараты сәл кейінірек жарияланады, — деп жазылған хабарламада.

Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ақ үйге барғаны туралы жаздық.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы америкалық сенатор Стив Дэйнсті қабылдады. Республикалық партиядан сайланған сенатормен кездесуде қазақ-америка қатынастарын нығайтуға парламенттік дипломатияның қосқан үлесі талқыланды.

