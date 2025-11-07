Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен келіссөз жүргізді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен АҚШ Президенті Дональд Трамп келіссөз жүргізді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Кездесудің егжей-тегжейлі ақпараты сәл кейінірек жарияланады, — деп жазылған хабарламада.
Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ақ үйге барғаны туралы жаздық.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы америкалық сенатор Стив Дэйнсті қабылдады. Республикалық партиядан сайланған сенатормен кездесуде қазақ-америка қатынастарын нығайтуға парламенттік дипломатияның қосқан үлесі талқыланды.