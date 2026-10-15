Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Ереванға барды
15 Қазан 2026, 21:57
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15 Қазан 2026, 21:5715 Қазан 2026, 21:57
24Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Армения Премьер-министрі Никол Пашинянның шақыруымен COP17 аясындағы Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Ереванға барды.
Мемлекет басшысын әуежайдан Армения Республикасы Үкіметінің ресми тұлғалары күтіп алды.
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