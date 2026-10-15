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  • Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Ереванға барды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Ереванға барды

15 Қазан 2026, 21:57
АВТОР
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Ақорда 15 Қазан 2026, 21:57
15 Қазан 2026, 21:57
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Армения Премьер-министрі Никол Пашинянның шақыруымен COP17 аясындағы Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Ереванға барды.

Мемлекет басшысын әуежайдан Армения Республикасы Үкіметінің ресми тұлғалары күтіп алды.

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