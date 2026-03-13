Президент Паралимпиада чемпионы Ербол Хамитовты құттықтады

Ербол Хамитовты Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы.

Бүгiн 2026, 19:27
Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі
Бүгiн 2026, 19:27
Фото: Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы биатлоншы Ербол Хамитовты Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы атануымен құттықтады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.  

Президент спортшының табанды еңбек пен ерік-жігердің арқасында қиын жолды еңсеріп, керемет жетістікке қол жеткізгенін атап өтті. Бұл – шынайы құрметке лайық. Қазақстан құрама командасының ту ұстаушысы бұған дейін шаңғы жарысынан Паралимпиаданың қола жүлдегері атанған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев Ербол Хамитовке жарқын жеңіс, қажымас қайрат және зор денсаулық тіледі, - деп жазды Айбек Смадияров. 

Еске салайық, бұған дейін Ербол Хамитов бұған дейін пара шаңғы жарысынан қола жүлдеге ие болған еді.

Сондай-ақ, Ербол Хамитов Паралимпиада ойындарының чемпионы атанды. 

 

