Президент Паралимпиада чемпионы Ербол Хамитовты құттықтады
Ербол Хамитовты Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы.
Бүгiн 2026, 19:27
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 19:27Бүгiн 2026, 19:27
Фото: Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы биатлоншы Ербол Хамитовты Италияда өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы атануымен құттықтады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Президент спортшының табанды еңбек пен ерік-жігердің арқасында қиын жолды еңсеріп, керемет жетістікке қол жеткізгенін атап өтті. Бұл – шынайы құрметке лайық. Қазақстан құрама командасының ту ұстаушысы бұған дейін шаңғы жарысынан Паралимпиаданың қола жүлдегері атанған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев Ербол Хамитовке жарқын жеңіс, қажымас қайрат және зор денсаулық тіледі, - деп жазды Айбек Смадияров.
Еске салайық, бұған дейін Ербол Хамитов бұған дейін пара шаңғы жарысынан қола жүлдеге ие болған еді.
Сондай-ақ, Ербол Хамитов Паралимпиада ойындарының чемпионы атанды.
