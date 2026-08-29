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Президент мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған жарлыққа қол қойды

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Аппараты құрылды

29 Тамыз 2026, 16:11
АВТОР
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Ақорда 29 Тамыз 2026, 16:11
29 Тамыз 2026, 16:11
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Фото: Ақорда

Президент «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Жарлыққа сәйкес Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган ретінде Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Аппараты құрылды.

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