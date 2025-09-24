Қасым-Жомарт Тоқаев Эмманюэль Макронмен екіжақты ынтымақтастықтың жай-күйін талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысы Франция еліміздің Еуропа Одағындағы басты әрі сенімді серіктесі саналатынын атап өтті.
Президенттер осыған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтар түрлі салада, соның ішінде энергетика, көлік-логистика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау бағыттарында айтарлықтай табысты іске асырылып жатқанына тоқталды.
Мәдени-гуманитарлық байланыстар жемісті дамып келеді.Қазақстан мен Франция президенттері өзекті геосаяси мәселелер жөнінде пікір алмасты.
