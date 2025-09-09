Польшада ұшақ апатқа ұшырады

Польшадағы Силез воеводствосының Живец уезіне қарасты Липова ауылында ұшақ құлап, екі адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Oxu.Az мәлімдеді.
Сағат 9:36-да әуе апаты орын алғаны туралы хабар алдық. Екі адам оқиға орнында көз жұмды. Қону кезінде – нақты себебі белгісіз – ұшақта ақау туындап, апатқа ұшырады, – деді Живец ауданының өрт сөндіру қызметінің баспасөз хатшысы капитан Томаш Колодзей.
Оқиға орнына алғаш жеткен өрт сөндірушілер бірден отты сөндіруге кіріскен.
Содан кейін олар ұшақ ішінен екі адамның мәйітін тапқан.