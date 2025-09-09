Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Польшада ұшақ апатқа ұшырады

Бүгiн, 21:41
ашық дереккөз
Фото: ашық дереккөз

Польшадағы Силез воеводствосының Живец уезіне қарасты Липова ауылында ұшақ құлап, екі адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Oxu.Az мәлімдеді.

Сағат 9:36-да әуе апаты орын алғаны туралы хабар алдық. Екі адам оқиға орнында көз жұмды. Қону кезінде – нақты себебі белгісіз – ұшақта ақау туындап, апатқа ұшырады, – деді Живец ауданының өрт сөндіру қызметінің баспасөз хатшысы капитан Томаш Колодзей.

Оқиға орнына алғаш жеткен өрт сөндірушілер бірден отты сөндіруге кіріскен.

Содан кейін олар ұшақ ішінен екі адамның мәйітін тапқан.

