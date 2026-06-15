Польшада дәрігердің ауласынан 32 адам эмбрионы табылды
Барлық табылған заттар сараптама жүргізу үшін мәйітханаға жіберілді.
Польшада дәрігердің жеке учаскесінен 32 адам эмбрионы табылды. Бұл туралы Wyborcza басылымы хабарлады.
Оқиға Решув қаласына жақын Люторыж ауылында тіркелген. Тергеу мәліметінше, учаскеде әртүрлі тереңдікте көмілген адам эмбриондары анықталған.
Билік 32 эмбрионның табылғанын ресми түрде растады, – делінген басылым материалында.
Тергеушілердің айтуынша, жер телімінен тек эмбриондар ғана емес, сонымен қатар медициналық материалдар мен жойылған құжаттардың қалдықтары да табылған. Барлық табылған заттар сараптама жүргізу үшін мәйітханаға жіберілді.
Құзырлы органдар эмбриондардың жер астында қанша уақыт жатқанын және олардың шығу тегін анықтауға бағытталған кешенді сараптамалар жүргізіп жатыр. Осы іс бойынша 57 жастағы дәрігер Магдалена Х. ұсталды.
Оған қатысты «адам қалдықтарын қорлау» және медициналық материалдарды заңсыз түрде сақтау баптары бойынша айып тағылуы мүмкін. Прокуратура істің әлі де бастапқы кезеңде екенін және басқа тұлғалардың ықтимал қатысуы да тексеріліп жатқанын мәлімдеді.
Бейресми ақпаратқа сәйкес, дәрігер COVID-19 пандемиясы кезінде медициналық зерттеулер жүргізу мақсатында биоматериалдарды ауруханадан шығарған болуы мүмкін деген нұсқа да қарастырылуда.
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