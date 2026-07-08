Пластикалық операциядан кейінгі асқыну: Ақтаудағы клиникаға тексеріс жүргізіледі
Жеке клиникаға қатысты жоспардан тыс тексеруге Қарағанды қаласынан тәуелсіз сарапшылар, сондай-ақ эпидемиолог дәрігер тартылады. Себебі арызданушы асқынулардың бірі ретінде инфекциялық үдерістің болғанын көрсеткен.
Операциядан кейін Ақтау тұрғынына шұғыл медициналық көмек қажет болған жеке клиникаға қатысты тексеріс жүргізіледі. Бұл туралы Маңғыстау облысы бойынша Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті департаментінің басшысы Нұрсұлу Мұхамбетярова мәлімдеді.
2026 жылғы 7 шілдеде жарияланған Lada.kz басылымының мәліметінше, жеке клиникаға қатысты жоспардан тыс тексеруге Қарағанды қаласынан тәуелсіз сарапшылар, сондай-ақ эпидемиолог дәрігер тартылады. Себебі арызданушы асқынулардың бірі ретінде инфекциялық үдерістің болғанын көрсеткен.
Егер тексеру нәтижесінде заңбұзушылықтар анықталса, тиісті шаралар қабылданады. Қазір Қарағандыдан тәуелсіз сарапшылардың келуін күтіп отырмыз, – деді Нұрсұлу Мұхамбетярова.
Оның айтуынша, соңғы уақытта пластикалық операциялар мен косметологиялық рәсімдерден кейін пациенттердің қаза табуына байланысты резонанс тудырған бірнеше жағдайдан кейін Қазақстан бойынша жеке клиникалар мен кабинеттерге жоспардан тыс тексерулер тағайындалған. Мұндай тексерулерге пластикалық хирургия саласындағы мамандар тартылады. Алайда мұндай сарапшылардың саны аз болғандықтан, тексерудің басталуы мен қорытындысының шығуы біраз уақыт алуы мүмкін.
Еске сала кетейік, 2026 жылғы 2 шілдеде Ақтау қаласының тұрғыны Камила Нұржан жеке клиникалардың бірінде липосакция жасатқаннан кейін ауыр іріңді қабынуға ұшырап, шұғыл түрде ауруханаға жатқызылғанын мәлімдеген.
Камиланың айтуынша, операцияның құны 450 мың теңгені құраған. Ота алдында оған липосакциядан кейін көгеру, ісіну және ауырсыну сияқты қалыпты салдарлар ғана түсіндірілген. Ал ауыр инфекциялық асқынулардың, соның ішінде іріңді қабынудың даму қаупі туралы клиникада толық ақпарат берілмеген.
Операциядан кейін оның денсаулығы күрт нашарлаған. Әйелдің айтуынша, іш аумағында қатты ауырсыну, қабыну, іріңді бөлінділер және жағымсыз иіс пайда болған. Осы шағымдармен ол бірнеше рет клиникаға жүгінген.
Кейін ол шұғыл түрде Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасына жеткізіліп, оған кезек күттірмейтін операция жасалған.
Пациент ұсынған медициналық қорытындыға сәйкес, оған іштің алдыңғы қабырғасының флегмонасы диагнозы қойылған. Бұл – жұмсақ тіндердің жедел іріңді қабынуы, ол міндетті түрде хирургиялық емдеуді қажет етеді. Дәрігерлер зақымданған аймақты ашып, жиналған іріңді алып тастаған.
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