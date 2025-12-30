Петропавлда қайтарылған активтер есебінен заманауи балабақша ашылды

Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында прокуратура органдары мемлекетке қайтарған қаражатқа салынған жаңа балабақшаның салтанатты ашылуы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шараға облыс прокуроры Қайрат Әбдіханов, Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов, қоғам өкілдері, білім саласының құрметті қызметкерлері, сондай-ақ қала тұрғындары қатысты.
Жаңа мектепке дейінгі мекеме ең жоғары стандарттарға сай салынған ауданы 3000 шаршы метрден асатын екі қабатты ғимарат.
Оқу процесінің басты ерекшелігі әр топта жасанды интеллект элементтері бар жүйелерді енгізу болды.
Интерактивті технологиялар сабақтарды ойын және қолжетімді түрде өткізуге мүмкіндік береді, оқушылардың жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді.
Жобалау және салу кезінде балаларды қорғау және жайлылық талаптары орындалады.
Бүгінгі таңда облыста қайтарылған активтерге білім беру, денсаулық сақтау және коммуналдық шаруашылық салаларында 39 әлеуметтік жоба жүзеге асырылуда.
Бұл жобалардың орындалу барысы Солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының бақылауында.