Петропавлда пешті бензинмен жақпақ болған ер адам күйіп қалды

Бірнеше секунд ішінде от лапылдап кетіп, оның бетін, мойнын, кеудесін және екі қолын күйдірген.

17 Шілде 2026, 14:43
АВТОР
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Istockphoto 17 Шілде 2026, 14:43
17 Шілде 2026, 14:43
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Фото: Istockphoto

Пешті бензинмен жақпақ болған ер адам күйіп қалып, ауруханаға түсті. 

Көпбейінді қалалық жедел медициналық көмек ауруханасының бет-жақ бөлімшесіне ауыр күйік шалған 68 жастағы ер адам жеткізілген. 

Алдын ала мәліметтер бойынша, ол жарақатты пешті бензинмен тұтатпақ болған кезде алған. Бірнеше секунд ішінде от лапылдап кетіп, оның бетін, мойнын, кеудесін және екі қолын күйдірген.

Тексеруден кейін дәрігерлер 2-3А дәрежелі жалыннан болған термиялық күйік диагнозын қойды. Денесінің зақымдану аумағы 22%-ды құрады.

Қазіргі уақытта емделуші медицина мамандарының бақылауымен ем қабылдауда.

 

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