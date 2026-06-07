Петропавлда өз анасын өлтірген әйел сотталды
Туыстар арасындағы кезекті жанжал кезінде ақша мәселесіне байланысты дау туындаған.
Петропавл соты анасын өлтірді деп айыпталған 34 жастағы жергілікті тұрғынға қатысты үкім шығарды. Әйел кінәлі деп танылып, тоғыз жылға бас бостандығынан айырылды.
Қайғылы оқиға өткен жылдың қазан айында болған. Тергеу мәліметінше, 57 жастағы әйел уақытша қызының үйінде тұрған. Кезекті жанжалдардың бірінде туыстар арасында ақша мәселесіне байланысты дау туындаған.
Сот талқылауы барысында анықталғандай, айыпталушы анасының кеуде тұсына асүй пышағымен соққы жасаған. Ауыр жарақат алған әйел соған қарамастан пәтерден өздігінен шығып, Заречный кентіндегі таныстарына қарай бет алған.
Алайда жолда оның жағдайы күрт нашарлаған. Әйел автобус аялдамасының маңында есінен танып қалып, көмек келгенге дейін көз жұмған.
Сот процесі шамамен алты айға созылды. Осы уақыт ішінде айыпталушы қамауда болған.
Соттың мәліметінше, әйелдің қылмысқа қатысы куәгерлердің айғақтары мен жүргізілген сараптамалардың қорытындылары арқылы дәлелденген. Сонымен қатар ол өз кінәсін тек ішінара мойындаған.
Жаза тағайындау кезінде сот айыпталушының кәмелетке толмаған баласы бар екенін және жасаған ісіне өкінетінін ескерді. Іс бойынша жауапкершілікті ауырлататын мән-жайлар анықталмаған.
Нәтижесінде әйел орташа қауіпсіздік мекемесінде тоғыз жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.
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