Петропавлда танысын теледидар пультімен ұрып өлтірген әйелге үкім шықты
Әйел сотта пультты жәй ғана сермеп қалғанын айтты
Петропавлда танысын теледидар пультімен ұрып өлтірген әйелдің ісі сотта қаралды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға 7 ақпан кешінде болған. Үйде үш адам ішімдік ішкен.
Әйел сотта теледидар алдындағы креслода ұйықтап кеткенін айтты. Ол көзіне тиген жұдырық соққысынан оянған.
Оның сөзінше, қонағы оған тап берген. Сол сәтте оған жауап ретінде ол пультты «жәй ғана сермеп қалған».
Төбелестен кейін әйел екінші досымен бірге ер адамды үйде жалғыз қалдырып, дүкенге кеткен. Айыпталушының айтуынша, үйге қайтып оралғанда, жәбірленуші пештің жанында сабырлы түрде темекі шегіп отырған.
Кейінірек ер адам көшеге шығып, құлап түскен. Тек келесі күні ғана олар зардап шеккен ер адамға медициналық көмек қажет екенін түсінген.
Ол ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлер 16 күн бойы оның өмірі үшін күрескенімен, аман алып қала алмаған.
Сараптама өлімге әкелген жарақаттардың нақты немен келтірілгенін анықтай алмады. Дегенмен, мамандар мұның қарапайым теледидар пульті болуы мүмкін екенін де жоққа шығармады. Тергеу де ең басынан бастап дәл осы нұсқаны алға тартқан болатын.
Нәтижесінде сот абайсызда құлау туралы нұсқаға сенбей, әйелді кінәлі деп тапты.
Сот шешімімен әйел 8 жарым жылға бас бостандығынан айырылды.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Талдықорғанда жағажайдан ер адамның денесі табылғаны хабарланды.
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