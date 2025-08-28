Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Петропавлда бес жастағы бала терезеден құлап кетті

Кеше, 23:56
111
Петропавлда бес жастағы бала көпқабатты пәтердің үшінші қабатынан құлап кетті. Оқиға орталықтағы үйлердің бірінде болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Qazaqstan Media-ға сілтеме жасап.

Ата-анасы баланың терезенің жақтауына шығып кеткенін аңғармай қалған. Балғын москиттік торға сүйеніп, құлап кеткен. Ол бірден ауруханаға жеткізілді. Зардап шеккен жеткіншектің жағдайы белгісіз.

Аталған іс бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде, - делінген СҚО ПД баспасөз қызметі берген мәліметте.

