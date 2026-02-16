Петропалда көлік тұрғын үйдің қабырғасына соғылды
Жүргізуші көлікпен тұрғын үйге кіріп кеткен.
123Фото: instagram.com/sko24.kz
Петропалда жеңіл көлік тұрғын үйдің қабырғасына соғылған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Петропавл қаласындағы Украинская көшесінде Subaru Legacy автокөлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Алдын ала мәліметтер бойынша, көлік тұрғын үйдің қабырғасына соғылған. Жүргізуші медициналық көмекке жүгінді. Басқа зардап шеккендер жоқ, - деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысының ПД баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтауда.
