Пентагон Венесуэлада әскер орналастыруға дайын екенін мәлімдеді

АҚШ Құрлық әскерлерінің министрі Даниэль Дрисколл Вашингтон қажет болған жағдайда Венесуэлада құрлық әскерін орналастыруға дайын екенін айтты. Бұл туралы ол CBS News-ке берген сұхбатында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Егер президент немесе Қорғаныс министрі талап етсе, біз әрекет етуге дайынбыз, - деді Дрисколл.
Журналист Маргарита Бреннан АҚШ-тың Венесуэладағы есірткі картельдеріне қарсы ықтимал операциясына байланысты Құрлық әскерлері қандай да бір бұйрық алған-алмағанын сұрағанда, министр бұл ақпаратты жариялауға рұқсат жоқ екенін атап өтті.
Сонымен қатар, Дрисколл америкалық құрлық әскерлері джунгли жағдайында әскери іс-қимылдарға дайындықты қайта күшейтіп жатқанын айтты.
Бұған дейін, 16 қарашада АҚШ-тың Gerald R. Ford атомдық авиатасымалдаушысы Кариб теңізіне келгені хабарланған болатын. Кемеде ондаған тактикалық ұшақтар бар.
14 қарашада Пентагон Батыс жарты шарында «Оңтүстік найза» (Southern Spear) операциясының басталғанын жариялады. АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэлаға қатысты «келесі қадамдар бойынша шешім қабылданғанын» айтып, бірақ оның нақты мазмұнын ашпады.