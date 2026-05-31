Пентагон басшысы Қытайдың әскери белсенділігіне қатысты ескерту жасады
АҚШ Қорғаныс министрі Пит Хегсет НАТО одақтастарын қорғаныс шығындарын арттыру керектігін айтты.
АҚШ Қорғаныс министрі Пит Хегсет НАТО одақтастарын қорғаныс шығындарын жеткілікті деңгейде арттырмаса, салдары болатынын ескертті.
Біздің еуропалық одақтастарға қорғаныс шығындарын арттыру жөніндегі сыпайы өтініштер тым ұзақ уақыт бойы жауапсыз қалып келді. Бізге протектораттар емес, серіктестер қажет, – деді Хегсет сенбі күні, 30 мамырда Сингапурда өткен форумда.
Оның айтуынша, мықты серіктестіктің негізі – “ұлттық мүдделердің нақты сәйкес келуі”, ал Еуропа, оның пікірінше, “халықаралық тәртіп туралы бос жаһандық риторикаға тым алаңдап кеткен”.
2025 жылы Еуропадағы НАТО одақтастары және Канада қорғаныс шығындарын 2024 жылмен салыстырғанда 19,6%-ға арттырған. Алайда олардың жалпы үлесі АҚШ-тың шығындарынан әлі де төмен.
Сөз барысында Пит Хегсет Қытайдың әскери әлеуетінің артуына да тоқталды.
Қытайдың әскери қуатын бұрын-соңды болмаған деңгейде арттыруы және оның Азия-Тынық мұхиты аймағында әрі одан тыс жерлерде әскери белсенділігін кеңейтуі негізді алаңдаушылық тудырады, – деді ол.
Оның айтуынша, Вашингтон қажетсіз қақтығысқа мүдделі емес, бірақ Азиядағы күштер теңгерімі сақталуы керек және Қытай аймақ елдеріне үстемдігін жүргізе алмауы тиіс.
Осыған байланысты ол АҚШ-тың Азиядағы серіктестерін де қорғаныс шығындарын арттыруға шақырды. Оның пікірінше, аймақ қауіпсіздігі тек АҚШ-тың әскери күшіне шамадан тыс тәуелді болмауы керек.
Ол Оңтүстік Корея, Жапония, Австралия және Филиппиндерді оң мысал ретінде атап өтті, ал Жаңа Зеландияны АҚШ салық төлеушілерінің есебінен “асыра пайдалануда” деп сынға алды.
Тайвань мәселесіне қатысты Хегсет АҚШ-тың ұстанымы өзгермегенін айтты, бірақ аралға қару жеткізуге қатысты кез келген шешімді Дональд Трамп қабылдайтынын жеткізді. Сонымен қатар, АҚШ-тың Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесуден кейін Тайбэйге арналған 14 млрд долларлық қару-жарақ келісімін уақытша тоқтатқанын да атап өтті.
