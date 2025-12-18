Пайдалы қазбаларды игеруде 700-ден астам барлау лицензиясы берілді

Биыл инвесторларға барлауға 707 лицензия және пайдалы қазбаларды өндіруге 22 лицензия берілді. Үкіметтің қорытынды баспасөз конференцияларының сериясы аясында минералды-шикізат базасын басқарудың ашықтығын арттыру туралы өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол Президенттің тапсырмасы бойынша жүргізіліп жатқан саланы жүйелі жаңғыртудың нәтижесінде бүгінде пайдалы қазбалардың 103 түрі мен 10 мыңға жуық кен орны мемлекеттік есепке алынғанын атап өтті.
Елімізде барлығы 2 907 лицензия және 251 қатты пайдалы қазбалар келісімшарты бар. Біз жер қойнауын тиімді игеру үшін геологиялық саланы жаңа технологиялық деңгейге көшіру бойынша жұмысты жалғастырамыз, – деп атап өтті вице-министр.