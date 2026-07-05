Павлодарда жүргізуші трамвай желісінің бағанына соғылып, қаза тапты
Жол апаты салдарынан көлік жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды.
Бүгiн 2026, 20:17
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Бүгiн 2026, 20:17Бүгiн 2026, 20:17
128Фото: unsplash.com
Павлодар қаласында жеңіл автокөлік трамвай желісінің тірегіне соғылып, жүргізуші қаза тапты.
Алдын ала мәлімет бойынша, жүргізуші көлікті басқара алмай қалып, жол жиегіндегі трамвай желісінің бағанына соғылған. Соққының қатты болғаны сонша, жүргізуші оқиға орнында көз жұмған.
Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен жедел медициналық жәрдем бригадасы жетті. Қазір жол-көлік оқиғасының мән-жайы анықталып жатыр.
Полиция апаттың нақты себептері тергеу барысында белгілі болатынын хабарлады.
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