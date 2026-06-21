Павлодарда жүргізуші куәлігіне практикалық емтихан қабылдау уақытша тоқтатылды
Жыл басынан бері автодром жұмысы 35 рет тоқтатылған, оның тоғыз жағдайы қылмыстық істі тергеумен байланысты.
Павлодардағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізуші куәлігін алуға арналған практикалық емтихандарды қабылдау уақытша тоқтатылды. Шектеулер қылмыстық іс аясында жүргізіліп жатқан тергеу әрекеттеріне байланысты енгізілген.
Арнайы ХҚКО мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері автодром жұмысы 35 рет тоқтатылған. Бұған қолайсыз ауа райы, бейнебақылау және GPS жабдықтарындағы техникалық ақаулар, сондай-ақ тергеу шаралары себеп болған. Соңғы тоғыз тоқтату жағдайы дәл осы қылмыстық істі тергеуге байланысты тіркелген.
Автомектеп өкілдерінің айтуынша, қалыптасқан жағдай оқуын аяқтап, практикалық емтихан тапсыруға дайын тұрған курсанттарға қиындық туғызып отыр. Олардың бір бөлігі емтихан мерзімін кейінге шегеруге мәжбүр болса, енді біреулері басқа өңірлерге баруға мәжбүр.
Мамандандырылған ХҚКО автодром жұмысы қажетті тергеу шаралары аяқталғанға дейін тоқтатылғанын растады. Алайда уәкілетті органдар қылмыстық істің мән-жайын жариялаған жоқ.
Сонымен қатар жүргізуші куәлігін алуға үміткерлерге қолданыстағы ережелер бойынша теориялық және практикалық емтихандарды Қазақстанның кез келген мамандандырылған ХҚКО-сында тұрғылықты жеріне немесе тіркелген мекенжайына қарамастан тапсыруға болатыны ескертілді. Бос орын болған жағдайда азаматтар емтихан өтетін өңірді, күнді және уақытты өздері таңдай алады.
Қосымша қиындықтар Павлодар облысының басқа қалаларында да байқалып отыр. Мәселен, Ақсуда мамандандырылған автодром жоқ. Ал Екібастұзда мамыр айының басынан бері техникалық жабдықтың ақауына байланысты механикалық беріліс қорабы бар көліктермен практикалық емтихан қабылдау уақытша тоқтатылған.
Арнайы ХҚКО дерегіне сәйкес, биылғы жылдың басынан бері өңірде 2,2 мыңнан астам тұрғын жүргізуші куәлігін алған.
Павлодардағы автодром жұмысы қашан қайта жанданатыны әзірге белгісіз.
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