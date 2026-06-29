Павлодарда жантүршігерлік апат: Қарсы бағытқа шыққан көлік екі адамды қағып өлтірді
Жүргізуші қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, үш жаяу жүргіншіні қаққан.
29 маусымда Нұрсұлтан Назарбаев атындағы даңғылда Mitsubishi Carisma автокөлігінің қатысуымен жол апаты болды.
Павлодар облысының ПД баспасөз қызметі мәлімдегендей, жүргізуші қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, үш жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Содан кейін жарықтандыру бағанына және автобус аялдамасына соғылып, одан кейін автокөлік аударылып қалған.
Жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала мәліметтер бойынша, жүргізуші қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, үш жаяу жүргіншіні қаққан, содан кейін жарықтандыру бағанына және автобус аялдамасына соғылып, көлік аударылып кеткен. Оқиға салдарынан екі жаяу жүргінші оқиға орнында көз жұмды, тағы біреуі ауруханаға жатқызылды. Жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамалды. Автокөлік мамандандырылған тұраққа қойылды, – деп атап өтті полициядан.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының қызметкерлері апаттың мән-жайы мен себептерін анықтап жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Алма-Арасанда жол апаты болып, бірнеше адам жарақат алды.
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