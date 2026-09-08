Павлодарда көлік бір отар қойды қағып кетті

Оқиға 6 қыркүйекте "Омбы - Майқапшағай" автожолында болған.

8 Қыркүйек 2026, 08:55
АВТОР
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скрин 8 Қыркүйек 2026, 08:55
8 Қыркүйек 2026, 08:55
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Фото: скрин

Павлодарда көлік бір отар қойды қағып кетті.

Оқиға 6 қыркүйекте "Омбы - Майқапшағай" автожолында болған.

Жеңіл көлік жүргізушісі жол үстінде жайылып жүрген қой отарын қағып кеткен.

Жол апатынан жүргізуші зардап шекпеді.

Ол әкімшілік жауапқа тартылды.

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