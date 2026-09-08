Павлодарда көлік бір отар қойды қағып кетті
Оқиға 6 қыркүйекте "Омбы - Майқапшағай" автожолында болған.
8 Қыркүйек 2026, 08:55
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8 Қыркүйек 2026, 08:558 Қыркүйек 2026, 08:55
183Фото: скрин
Павлодарда көлік бір отар қойды қағып кетті.
Оқиға 6 қыркүйекте "Омбы - Майқапшағай" автожолында болған.
Жеңіл көлік жүргізушісі жол үстінде жайылып жүрген қой отарын қағып кеткен.
Жол апатынан жүргізуші зардап шекпеді.
Ол әкімшілік жауапқа тартылды.
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