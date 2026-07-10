Павлодарда дрифт жасап, жол апатына себеп болған жүргізуші ұсталды
Қауіпті көлік жүргізудің бірде-бір дерегі назардан тыс қалмайды.
Павлодар облысында қауіпті дрифт пен жол-көлік оқиғасына себеп болған жүргізуші жауапқа тартылды.
Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілер мен интернет-ресурстарға тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзу фактілерін анықтап келеді.
Елдімекендерде әдейі дрифт жасау, белгіленген жылдамдықты асыру, қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына шығу және жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өзге де қауіпті маневрлер жол қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіреді.
Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері BMW F10 автокөлігінің жүргізушісі тарапынан жол қозғалысы қағидаларының өрескел бұзылғанын анықтады. Машһүр Жүсіп пен Ломов көшелерінің қиылысында жүргізуші маневр жасау қағидаларын бұзып, жол бойында қауіпті әрекеттер жасаған. Кейін Н. Назарбаев пен Толстой көшелерінің қиылысында осы жүргізуші авариялық жағдай туғызып, басқа жол қозғалысына қатысушыларды жол-көлік оқиғасының алдын алу үшін жылдамдығы мен қозғалыс бағытын күрт өзгертуге мәжбүр етті. Тексеру нәтижесінде құқық бұзушының жеке басы анықталып, жол берген құқық бұзушылықтары үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, – дейді Павлодар облысы полиция департаментінде.
Тәртіп сақшылары жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары дрифт жасауға немесе қауіпті әрекеттер көрсетуге арналған орын емес екенін еске салады. Агрессивті көлік жүргізу заң талаптарын бұзып қана қоймай, айналадағы адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Жол қозғалысы қағидаларын сақтау – әрбір жүргізушінің міндеті әрі жолдағы қауіпсіздіктің басты кепілі.
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