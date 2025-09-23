Павлодар облысында жол апатынан 5 адам қаза тапты

Павлодар облысында жол апаты болып, 5 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Полиция жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғады.
Алдын ала деректер бойынша, 23 қыркүйек күні "Павлодар–Қызылорда" автожолының Байет ауылынан 5 шақырым жерде "Toyota Lucida" автокөлігінің жүргізушісі жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етпей, қашықтықты сақтамай, "Sitrak" жүк көлігімен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан Toyota автокөлігі өртенді, - деп хабарлады Павлодар облысының ПД баспасөз қызметі.